Иван Потапов
Место рождения
Дата рождения23.03.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1820 ст.
Отец: Потап Феоктистов
Мать: Аксинья
Бракосочетание
24.07.1838 ст.
Жена: Анастасия Васильева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
08.04.1845 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно