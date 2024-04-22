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Иван Потапов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.03.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1820 ст.

Отец: Потап Феоктистов

Мать: Аксинья

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.07.1838 ст.

Жена: Анастасия Васильева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1845 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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