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Зуев Иван

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798

Отец: Зуев ?

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зуев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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