Анна Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ
Засосье
Рождение ребёнка
10.10.1883
Дочь: Титова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ
Рождение ребёнка
22.01.1886
Дочь: Панкратьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ
Засосье
Рождение ребёнка
21.11.1889 ст.
Дочь: Титова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ
Засосье
Рождение ребёнка
13.06.1890
Дочь: Титова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ
Засосье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Кононовъ
Смерть
Неизвестно