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Анна Галактионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Титов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ

Засосье
Рождение ребёнка
10.10.1883

Дочь: Титова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ

Рождение ребёнка
22.01.1886

Дочь: Панкратьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ

Засосье
Рождение ребёнка
21.11.1889 ст.

Дочь: Титова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ

Засосье
Рождение ребёнка
13.06.1890

Дочь: Титова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иванъ Кононовъ

Засосье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Кононовъ

Смерть
Неизвестно
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