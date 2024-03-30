Панкратьева (Титова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратьева (Титова) Мария Ивановна

Панкратьева (Титова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Засосье

Дата рождения

22.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886

Отец: Иванъ Кононовъ

Мать: Анна Галактионова

Засосье
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.

Дочь: Семенова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Ликовское
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.

Дочь: Силантьева Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Ликовское
Рождение ребёнка
1918

Сын: Панкратьев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Ликовское
Рождение ребёнка
24.03.1922

Сын: Панкратьев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Ликовское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close