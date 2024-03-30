Панкратьева (Титова) Мария Ивановна
Место рожденияЗасосье
Дата рождения22.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886
Отец: Иванъ Кононовъ
Мать: Анна Галактионова
Засосье
Рождение ребёнка
03.07.1912 ст.
Дочь: Семенова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ
Ликовское
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.
Дочь: Силантьева Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ
Ликовское
Рождение ребёнка
1918
Сын: Панкратьев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ
Ликовское
Рождение ребёнка
24.03.1922
Сын: Панкратьев Виктор Петрович
Отец ребёнка: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ
Ликовское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно