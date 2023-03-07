Тарасова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиМежду 1836 и 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Агафья Лаврентьева
Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Аксинья Лаврентьева
Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Пелагия Лаврентьева
Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1836 и 1840