Тарасова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Между 1836 и 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Агафья Лаврентьева

Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Аксинья Лаврентьева

Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тарасов Павел Лаврентьев

Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Пелагия Лаврентьева

Отец ребёнка: Тарасов Лаврентий Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Лаврентий Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Между 1836 и 1840
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