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Тарасов Лаврентий Андреев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Тарасов Андрей Сидоров

Мать: Тарасова Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Агафья Лаврентьева

Мать ребёнка: Тарасова Агафья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Аксинья Лаврентьева

Мать ребёнка: Тарасова Агафья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тарасов Павел Лаврентьев

Мать ребёнка: Тарасова Агафья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Пелагия Лаврентьева

Мать ребёнка: Тарасова Агафья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Христинья Лаврентьева

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Тарасов Филипп Лаврентьев

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Тарасов Симеон Лаврентьев

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Екатерина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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