Тарасов Лаврентий Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Тарасов Андрей Сидоров
Мать: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Агафья Лаврентьева
Мать ребёнка: Тарасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Аксинья Лаврентьева
Мать ребёнка: Тарасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Тарасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Пелагия Лаврентьева
Мать ребёнка: Тарасова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Христинья Лаврентьева
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Тарасов Филипп Лаврентьев
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Тарасов Симеон Лаврентьев
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850