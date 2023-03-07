Тарасова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Тарасов Лаврентий Андреев

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Сидоров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Андрей Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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