(Голубцова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубцова) Авдотья

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Голубцовъ Самойла

Мать: Голубцова Федосья Ефремова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Захаръ

Отец ребёнка: Егоръ

Орловка
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