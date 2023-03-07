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(Голубцова) Авдотья
(Голубцова) Авдотья
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Место рождения
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1772
Пол
Женский
Отец
Голубцовъ Самойла
1746 г.р.
Мать
Голубцова Федосья Ефремова
1747 г.р.
Дети
Захаръ
1795 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Голубцовъ Самойла
Мать:
Голубцова Федосья Ефремова
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795
Сын:
Захаръ
Отец ребёнка:
Егоръ
Орловка
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