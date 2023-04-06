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Егоръ
Егоръ
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Место рождения
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1773
Пол
Мужской
Отец
Михаилъ
Мать
Не указана
Дети
Захаръ
1795 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Михаилъ
Мать: не указана
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795
Сын:
Захаръ
Мать ребёнка:
Авдотья
Орловка
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