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Егоръ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1795 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Михаилъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Захаръ

Мать ребёнка: Авдотья

Орловка
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