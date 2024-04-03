Карнаухов Анатолий Михайлович 15.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухов Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1929

Дата смерти

19.09.1974

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929

Отец: Карнаухов Михаил Иванович

Мать: Карнаухова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
21.02.1955

Сын: Карнаухов Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
25.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Чаплыгин Липецкая обл.
Смерть
19.09.1974
Чаплыгин Липецкая обл.

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