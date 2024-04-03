Карнаухов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1929
Дата смерти19.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929
Отец: Карнаухов Михаил Иванович
Мать: Карнаухова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна
Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
21.02.1955
Сын: Карнаухов Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна
Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
25.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна
Чаплыгин Липецкая обл.
Смерть
19.09.1974
Чаплыгин Липецкая обл.