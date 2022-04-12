Карнаухов Анатолий Анатольевич
Место рожденияЧаплыгин Липецкая обл.
Дата рождения21.02.1955
Дата смерти12.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1955
Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Крещение
Неизвестно
Крестные - Борис Михайлович Карнаухов (брат отца), Таисия Михайловна Тришкина(Карнаухова) - сестра отца
Рождение ребёнка
Около 1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2022