Карнаухов Анатолий Анатольевич 21.02.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухов Анатолий Анатольевич

Место рождения

Чаплыгин Липецкая обл.

Дата рождения

21.02.1955

Дата смерти

12.04.2022

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1955

Отец: Карнаухов Анатолий Михайлович

Мать: Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Крещение
Неизвестно
Крестные - Борис Михайлович Карнаухов (брат отца), Таисия Михайловна Тришкина(Карнаухова) - сестра отца
Рождение ребёнка
Около 1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2022

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