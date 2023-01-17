Куракина Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Татьяна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Ермаков Матвей Кондратьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1824

Сын: Куракин Василий Ильин

Отец ребёнка: Куракин Илья Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1826

Сын: Куракин Яков Ильин

Отец ребёнка: Куракин Илья Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1830

Сын: Куракин Иона Ильин

Отец ребёнка: Куракин Илья Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Илья Дмитрев

Смерть
Неизвестно
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