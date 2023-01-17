Куракина Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Ермаков Матвей Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1824
Отец ребёнка: Куракин Илья Дмитрев
Рождение ребёнка
21.11.1826
Сын: Куракин Яков Ильин
Отец ребёнка: Куракин Илья Дмитрев
Рождение ребёнка
08.06.1830
Сын: Куракин Иона Ильин
Отец ребёнка: Куракин Илья Дмитрев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куракин Илья Дмитрев
Смерть
Неизвестно