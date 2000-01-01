Ермаков Матвей Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Ермаков (кондратьев) Иван Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Куракина Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1824