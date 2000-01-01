Ермаков Матвей Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Матвей Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Ермаков (кондратьев) Иван Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Куракина Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Ермаков (кондратьев) Максим Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1824
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