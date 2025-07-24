Загряжская (Дорохова) Екатерина Ивановна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Загряжская (Дорохова) Екатерина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1807

умерла После 1860, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Батурин Фёдор Герасимович1793 г.р.
Дети
Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна02.11.1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1823

Муж: Батурин Фёдор Герасимович

Рождение ребёнка
02.11.1824

Дочь: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Батурин Фёдор Герасимович

Смерть
После 1860
Москва, город федерального значения Москва

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