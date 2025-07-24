Загряжская (Дорохова) Екатерина Ивановна
женский, родилась 1807
умерла После 1860, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Батурин Фёдор Герасимович1793 г.р.
Дети
Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна02.11.1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1823
Рождение ребёнка
02.11.1824
Дочь: Загоскина (Батурина) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Батурин Фёдор Герасимович
Смерть
После 1860
Москва, город федерального значения Москва