Шаркунова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркунова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булыгина (Шаркунова) Епистимия Семеновна

Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаркунов Семен Терентьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шаркунов Иван Семенович

Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.12.1812

Дочь: (Шаркунова) Лукия Семеновна

Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Шаркунова) Василиса Семеновна

Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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