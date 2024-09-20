Шаркунова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булыгина (Шаркунова) Епистимия Семеновна
Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич
Рождение ребёнка
16.12.1812
Дочь: (Шаркунова) Лукия Семеновна
Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Шаркунова) Василиса Семеновна
Отец ребёнка: Шаркунов Семен Терентьевич
Смерть
Неизвестно