Атрошенко Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атрошенко Василий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атрошенко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Новикова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атрошенко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атрошенко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Новикова Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Людмила Васильевна

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