Атрошенко Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атрошенко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Новикова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атрошенко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атрошенко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Новикова Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно