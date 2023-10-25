Новикова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1955
Дата смерти05.07.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1955
Отец: Новиков Василий Семёнович
Мать: Новикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атрошенко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Атрошенко Василий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атрошенко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Атрошенко Василий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атрошенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Атрошенко Василий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1991