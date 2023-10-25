Новикова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1955

Дата смерти

05.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1955

Отец: Новиков Василий Семёнович

Мать: Новикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атрошенко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Атрошенко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атрошенко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Атрошенко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атрошенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Атрошенко Василий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атрошенко Василий Стефанович

Смерть
05.07.1991
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