Гликерия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1833
Дата смерти23.02.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Львовна
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Дочь: Офимья Львовна
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Сын: Спиридон Львович
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1863
Сын: Семион Львович
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
19.12.1863
Сын: Бонифатий Львович
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1865
Сын: Емельян Львович
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
29.04.1868
Дочь: Ирина Львовна
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1874
Дочь: Матрона Львовна
Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович
Смерть
23.02.1911