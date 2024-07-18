Гликерия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1833

Дата смерти

23.02.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

1855 г.р.
Между 1859 и 1860 г.р.
Между 1859 и 1860 г.р.
1863 г.р.
1863 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Дочь: Офимья Львовна

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Сын: Спиридон Львович

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1863

Сын: Семион Львович

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.12.1863

Сын: Бонифатий Львович

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1865

Сын: Емельян Львович

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.04.1868

Дочь: Ирина Львовна

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.11.1874

Дочь: Матрона Львовна

Отец ребёнка: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
23.02.1911

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