Спиридон Львович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1859 и 1860
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаддей Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.07.1888
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1889
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Климент Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1864