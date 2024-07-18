Спиридон Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон Львович

Спиридон Львович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1859 и 1860

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860

Отец: Лев (Не Леонтий) (Не Леонтий) Федорович

Мать: Гликерия Ефремовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаддей Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
13.07.1888

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1889

Сын: Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Климент Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.