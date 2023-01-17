Рожнова (Шнитко) Анна Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Шнитко) Анна Францевна

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Место рождения

Садковщина, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

22.12.1889

Дата смерти

14.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889

Отец: Шнитко Франц Викентьевич

Мать: Шнитко Евдокия Иосифовна

Садковщина, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.04.1915

Дочь: Козел Антонина Вячеславовна

Отец ребёнка: Рожнов Вячеслав Филиппович

Садковщина, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
14.06.1967
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Сердечная недостаточность
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