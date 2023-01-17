Рожнова (Шнитко) Анна Францевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1889
Дата смерти14.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889
Отец: Шнитко Франц Викентьевич
Мать: Шнитко Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
15.04.1915
Дочь: Козел Антонина Вячеславовна
Отец ребёнка: Рожнов Вячеслав Филиппович
Смерть
14.06.1967
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Сердечная недостаточность