Чернышова (Тимакова) Мария Фёдоровна
женский, родилась 14.01.1915, Пензенская обл. Городищенский р-он с. Шнаево
умерла 17.06.1998, г. Сурск Пензенской обл.
ОтецТимаков Фёдор Ильич1893 г.р.
МатьТимакова-Чекунова (Панькина) Александра Ивановна1895 г.р.
Супруги
Чернышев Виктор Иванович01.02.1910 г.р.
Дети
Чернышов Александр Викторович1934 г.р.
Чернышов Владимир Викторович1936 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915
Пензенская обл. Городищенский р-он с. Шнаево
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.11.1932
Трескинский с/с Городищенского р-на Пензенской обл.
Рождение ребёнка
1934
Сын: Чернышов Александр Викторович
Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Чернышов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Чернышов Василий Викторович
Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович
Russia, Sursk
Рождение ребёнка
07.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович
Смерть
17.06.1998
г. Сурск Пензенской обл.
Похороны
Неизвестно
г. Сурск Пензенской обл.