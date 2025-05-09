Чернышова (Тимакова) Мария Фёдоровна 14.01.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышова (Тимакова) Мария Фёдоровна

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 14.01.1915, Пензенская обл. Городищенский р-он с. Шнаево

умерла 17.06.1998, г. Сурск Пензенской обл.

Отец
Тимаков Фёдор Ильич1893 г.р.
Мать
Тимакова-Чекунова (Панькина) Александра Ивановна1895 г.р.
Супруги
Чернышев Виктор Иванович01.02.1910 г.р.
Дети
Чернышов Александр Викторович1934 г.р.
Чернышов Владимир Викторович1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915

Отец: Тимаков Фёдор Ильич

Мать: Тимакова-Чекунова (Панькина) Александра Ивановна

Пензенская обл. Городищенский р-он с. Шнаево

Работа или профессия
Неизвестно

В 13 лет(подделали свид. о рождении - 15 лет) пошла работать на фабрику в Николо Хуторе(будущий Сурск).

Бракосочетание
24.11.1932

Муж: Чернышев Виктор Иванович

Трескинский с/с Городищенского р-на Пензенской обл.

Рождение ребёнка
1934

Сын: Чернышов Александр Викторович

Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Чернышов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Чернышов Василий Викторович

Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович

Russia, Sursk

Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Виктор Иванович

Смерть
17.06.1998
г. Сурск Пензенской обл.

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
г. Сурск Пензенской обл.

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