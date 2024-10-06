Семенов Сидор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Семенов Максим Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Прасковья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Семенова) Афосинья Сидоровна
Мать ребёнка: Семенова Прасковья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Семенова) Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Семенова Прасковья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Семенова) Елена Сидоровна
Мать ребёнка: Семенова Прасковья
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Семенова Прасковья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Семенов Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Семенова Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Семенова Прасковья
Смерть
1835