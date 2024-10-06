Семенова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Сидор Максимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Семенова) Афосинья Сидоровна

Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Семенова) Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Семенова) Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Семенов Кирьян Сидорович

Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Семенов Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Семенов Ульян Сидорович

Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович

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