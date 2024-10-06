Семенова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Семенова) Афосинья Сидоровна
Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Семенова) Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Семенова) Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Семенов Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Семенов Сидор Максимович