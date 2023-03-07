Кривашева (Бухарева) Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Бухарев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1878 ст.
Отец ребёнка: Кривашев Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно