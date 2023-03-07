Кривашева (Бухарева) Ксения Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривашева (Бухарева) Ксения Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бухарев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1878 ст.

Сын: Кривашев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кривашев Павел Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривашев Павел Семенович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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