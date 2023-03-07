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Кривашев Павел Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кривашев Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1878 ст.

Сын: Кривашев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Кривашева Ксения Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривашева Ксения Ильина

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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