Кривашев Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Кривашев Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Кривашева Ксения Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривашева Ксения Ильина
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно