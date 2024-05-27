Лодейщиков Лазарь Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1801
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Рождение ребёнка
24.01.1804
Дочь: (Лодейщикова) Ксения Лазарева
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Рождение ребёнка
17.01.1806
Сын: Лодейщиков Антоний Лазарев
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кочютина (Лодейщикова) Евфимия Лазарева
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Лодейщикова) Васса Лазарева
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Лоднйщикова) Пелагея Лазарева
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно