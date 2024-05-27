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Лодейщиков Лазарь Фирсов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодейщиков Фирс Самойлов

Мать: (Лодейщикова) Ульяна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.10.1801

Сын: Лодейщиков Петр Лазарев

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Рождение ребёнка
24.01.1804

Дочь: (Лодейщикова) Ксения Лазарева

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1806

Сын: Лодейщиков Антоний Лазарев

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кочютина (Лодейщикова) Евфимия Лазарева

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Лодейщикова) Васса Лазарева

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Лоднйщикова) Пелагея Лазарева

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лодейщиков Иоан Лазарев

Мать ребёнка: Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Смерть
Неизвестно

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