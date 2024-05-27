Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1801
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Рождение ребёнка
24.01.1804
Дочь: (Лодейщикова) Ксения Лазарева
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1806
Сын: Лодейщиков Антоний Лазарев
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кочютина (Лодейщикова) Евфимия Лазарева
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Лодейщикова) Васса Лазарева
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Лоднйщикова) Пелагея Лазарева
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов
Смерть
Неизвестно