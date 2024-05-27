Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейщикова (Гуляева) Наталья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1801

Сын: Лодейщиков Петр Лазарев

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Рождение ребёнка
24.01.1804

Дочь: (Лодейщикова) Ксения Лазарева

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1806

Сын: Лодейщиков Антоний Лазарев

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кочютина (Лодейщикова) Евфимия Лазарева

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Лодейщикова) Васса Лазарева

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Лоднйщикова) Пелагея Лазарева

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лодейщиков Иоан Лазарев

Отец ребёнка: Лодейщиков Лазарь Фирсов

Смерть
Неизвестно

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