Вейнер Петр Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1904
Дата смерти10.07.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1904
Образование
1921
Университет, биологический факультет
Бракосочетание
08.10.1928
Жена: Вейнер Татьяна Львовна
Греческая церковь, Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Биолог-цитолог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вейнер Татьяна Львовна
Смерть
10.07.1932