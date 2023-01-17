Вейнер Петр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейнер Петр Аркадьевич

Вейнер Петр Аркадьевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.06.1904

Дата смерти

10.07.1932

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1904

Отец: Вейнер Аркадий Петрович

Мать: Вейнер Варвара Рудольфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
1921
Университет, биологический факультет
Бракосочетание
08.10.1928

Жена: Вейнер Татьяна Львовна

Греческая церковь, Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Биолог-цитолог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вейнер Татьяна Львовна

Смерть
10.07.1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close