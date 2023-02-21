Вейнер (фон Шульман) Варвара Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейнер (фон Шульман) Варвара Рудольфовна

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Место рождения

Царское Село

Дата рождения

09.06.1879

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1879

Отец: Фон Шульман Рудольф Рудольфович

Мать: Фон Шульман Клавдия

Царское Село
Бракосочетание
05.09.1898

Муж: Вейнер Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
28.12.1901

Сын: Вейнер Михаил

Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Вейнер Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1907

Дочь: Вишневская Варвара Аркадьевна

Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1912

Сын: Вейнер Кирилл

Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович

Петроград
Работа или профессия
Неизвестно
Помощница попечительницы Александро-Невского приюта. | Арестована в 1934г., выслана на Вытегру, позже в Калинин.
Смерть
1941
Калинин
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