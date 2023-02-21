Вейнер (фон Шульман) Варвара Рудольфовна
Место рожденияЦарское Село
Дата рождения09.06.1879
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1879
Царское Село
Бракосочетание
05.09.1898
Рождение ребёнка
28.12.1901
Сын: Вейнер Михаил
Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1904
Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
27.12.1907
Дочь: Вишневская Варвара Аркадьевна
Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1912
Сын: Вейнер Кирилл
Отец ребёнка: Вейнер Аркадий Петрович
Петроград
Работа или профессия
Неизвестно
Помощница попечительницы Александро-Невского приюта. | Арестована в 1934г., выслана на Вытегру, позже в Калинин.
Смерть
1941
Калинин