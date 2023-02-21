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Вейнер Аркадий Петрович

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Место рождения

Астрахань

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Вейнер Петр Петрович

Мать: Вейнер Мария Васильевна

Астрахань
Образование
1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Александровский Лицей
Бракосочетание
05.09.1898

Жена: Вейнер Варвара Рудольфовна

Рождение ребёнка
28.12.1901

Сын: Вейнер Михаил

Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Вейнер Петр Аркадьевич

Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1907

Дочь: Вишневская Варвара Аркадьевна

Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1912

Сын: Вейнер Кирилл

Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна

Петроград
Работа или профессия
Неизвестно
Дипломат
Смерть
1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Гатчина
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