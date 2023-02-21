Вейнер Аркадий Петрович
Место рожденияАстрахань
Дата рождения1875 ст.
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Вейнер Петр Петрович
Мать: Вейнер Мария Васильевна
Астрахань
Образование
1894
Александровский Лицей
Бракосочетание
05.09.1898
Рождение ребёнка
28.12.1901
Сын: Вейнер Михаил
Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна
Рождение ребёнка
10.06.1904
Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна
Рождение ребёнка
27.12.1907
Дочь: Вишневская Варвара Аркадьевна
Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна
Рождение ребёнка
21.03.1912
Сын: Вейнер Кирилл
Мать ребёнка: Вейнер Варвара Рудольфовна
Петроград
Работа или профессия
Неизвестно
Дипломат
Смерть
1965
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Гатчина