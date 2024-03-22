Ксения Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Фёдор Харитонов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
До 1760
Муж: Макар Максимов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа Макарова
Отец ребёнка: Макар Максимов
Рождение ребёнка
11.12.1764 ст.
Сын: Даниил Макаров
Отец ребёнка: Макар Максимов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Андрей Макаров
Отец ребёнка: Макар Максимов
Рождение ребёнка
18.06.1767 ст.
Сын: Леонтий Макаров
Отец ребёнка: Макар Максимов
Рождение ребёнка
09.11.1777 ст.
Дочь: Матрёна Макарова
Отец ребёнка: Макар Максимов
Смерть
Неизвестно