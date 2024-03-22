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Ксения Фёдорова

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Фёдор Харитонов

Мать: Анна Иванова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1760

Муж: Макар Максимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа Макарова

Отец ребёнка: Макар Максимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1764 ст.

Сын: Даниил Макаров

Отец ребёнка: Макар Максимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Андрей Макаров

Отец ребёнка: Макар Максимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1767 ст.

Сын: Леонтий Макаров

Отец ребёнка: Макар Максимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1777 ст.

Дочь: Матрёна Макарова

Отец ребёнка: Макар Максимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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