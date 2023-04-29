Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти14.02.1781 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иван Тихонов
Мать: Марфа
Бракосочетание
1740
Муж: Фёдор Харитонов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Харитонов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иуда Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Харитонов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Харитонов
Рождение ребёнка
10.01.1749 ст.
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Харитонов
Рождение ребёнка
15.09.1753 ст.
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Харитонов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Авдотья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Харитонов
Смерть
14.02.1781 ст.