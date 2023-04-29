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Анна Иванова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

14.02.1781 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иван Тихонов

Мать: Марфа

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1740

Муж: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иуда Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1749 ст.

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1753 ст.

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Авдотья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Харитонов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.02.1781 ст.
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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