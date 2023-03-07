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Акишина Авдотья Иванова

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Акишин Василий Архипов

Отец ребёнка: Акишин Архип Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
29
Рождение ребёнка
13.08.1868

Дочь: Наталья Архипова

Отец ребёнка: Акишин Архип Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1870

Дочь: Ефимия Архипова

Отец ребёнка: Акишин Архип Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акишин Архип Иванов

Смерть
Неизвестно
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