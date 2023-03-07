Акишина Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Акишин Архип Иванов
Место жительства
1858
29
Рождение ребёнка
13.08.1868
Дочь: Наталья Архипова
Отец ребёнка: Акишин Архип Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1870
Дочь: Ефимия Архипова
Отец ребёнка: Акишин Архип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акишин Архип Иванов
Смерть
Неизвестно