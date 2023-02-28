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Акишин Архип Иванов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иван Иванов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Акишин Василий Архипов

Мать ребёнка: Акишина Авдотья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
29
Рождение ребёнка
13.08.1868

Дочь: Наталья Архипова

Мать ребёнка: Акишина Авдотья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1870

Дочь: Ефимия Архипова

Мать ребёнка: Акишина Авдотья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акишина Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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