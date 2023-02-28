Акишин Архип Иванов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Акишина Авдотья Иванова
Место жительства
1858
29
Рождение ребёнка
13.08.1868
Дочь: Наталья Архипова
Мать ребёнка: Акишина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1870
Дочь: Ефимия Архипова
Мать ребёнка: Акишина Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акишина Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно