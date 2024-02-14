Исаков Александр Николаевич
Место рожденияЯрославская обл., Пошехонский р-он,село Кременево
Дата рождения31.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1985
Отец: Исаков Николай Алексеевич
Мать: Исакова Инна Германовна
Рождение ребёнка
19.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Юлия Алексеевна