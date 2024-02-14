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Исаков Александр Николаевич

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Место рождения

Ярославская обл., Пошехонский р-он,село Кременево

Дата рождения

31.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1985

Отец: Исаков Николай Алексеевич

Мать: Исакова Инна Германовна

Рождение ребёнка
19.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Юлия Алексеевна

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