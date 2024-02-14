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Исаков Николай Алексеевич

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Место рождения

Ярославская обл., Пошехонский р-он,с. Кременево

Дата рождения

22.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1960

Отец: Исаков Алексей Николаевич

Мать: Исакова (Шарапов) Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Инна Германовна

Рождение ребёнка
25.07.1983

Дочь: Котова (Исакова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Исакова Инна Германовна

Рождение ребёнка
31.10.1985

Сын: Исаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Исакова Инна Германовна

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