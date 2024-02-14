Исаков Николай Алексеевич
Место рожденияЯрославская обл., Пошехонский р-он,с. Кременево
Дата рождения22.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Инна Германовна
Рождение ребёнка
25.07.1983
Дочь: Котова (Исакова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Исакова Инна Германовна
Рождение ребёнка
31.10.1985
Сын: Исаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Исакова Инна Германовна