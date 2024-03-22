Петрова-Васильева (Исайева) Акилина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Софонова Фёкла Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Дочь: Софонова Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Дочь: Софонова Марина Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Дочь: Софонова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Дочь: Софонова Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Сын: Софонов Иоанн (Иван) Матвеевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Сын: Софонов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Дочь: Софонова Стефанида Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Сын: Софонов Евфимий Матвеевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Дочь: Софонова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович