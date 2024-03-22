Петрова-Васильева (Исайева) Акилина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Васильева (Исайева) Акилина Георгиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.06.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1873 ст.

Отец: Петров Георгий Исайевич

Мать: Петрова-Васильева Пераскева Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1890 ст.

Муж: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.

Дочь: Софонова Фёкла Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1894 ст.

Дочь: Софонова Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1896 ст.

Дочь: Софонова Марина Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.

Дочь: Софонова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1900 ст.

Дочь: Софонова Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1903 ст.

Сын: Софонов Иоанн (Иван) Матвеевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1903 ст.

Сын: Софонов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Дочь: Софонова Стефанида Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1909 ст.

Сын: Софонов Евфимий Матвеевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Дочь: Софонова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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