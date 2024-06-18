Мартынов Яков Ефимович
Место рожденияд. Ястребово
Дата рождения1882
Дата смерти18.01.1940
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Мартынов Ефим Федорович
Мать: Анна Ивановна
д. Ястребово
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Мартынов) Пелагея
Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Мартынов) Еннафа
Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мартынов Иван
Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мартынов Арсений
Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
02.02.1922
Сын: Мартынов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна
д. Ястребово
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мартынов Николай
Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна
Смерть
18.01.1940
Причина смерти: от замерзания