Мартынов Яков Ефимович 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынов Яков Ефимович

Место рождения

д. Ястребово

Дата рождения

1882

Дата смерти

18.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мартынов Ефим Федорович

Мать: Анна Ивановна

д. Ястребово
Бракосочетание
1907

Жена: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Мартынов) Пелагея

Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Мартынов) Еннафа

Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мартынов Иван

Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мартынов Арсений

Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.02.1922

Сын: Мартынов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

д. Ястребово
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мартынов Николай

Мать ребёнка: Мартынова (Уханова) (Уханова) Ольга Александровна

Смерть
18.01.1940
Причина смерти: от замерзания

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