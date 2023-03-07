Катаев Афонасий (Офонка) Иванов
Место рождениядер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1606
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1606
Отец: Катаев Иван (Ивашко) Левонтьев
Мать: не указана
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Мать ребёнка: не указана
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Катаев Никита (Микитка) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Катаев Федор (Фетка) Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя