Катаев Афонасий (Офонка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Афонасий (Офонка) Иванов

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Место рождения

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1606

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1606

Отец: Катаев Иван (Ивашко) Левонтьев

Мать: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Катаев Кирка Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Катаев Никита (Микитка) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Катаев Федор (Фетка) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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