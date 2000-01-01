Горн Гейнрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горн Гейнрих

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1851

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1851

Отец: Горн Христоф (Христиан)

Мать: Елизабета

Смерть
1921
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