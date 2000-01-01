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Горн Гейнрих
Горн Гейнрих
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1851
Дата смерти
1921
Пол
Мужской
Отец
Горн Христоф (Христиан)
Около 1823 г.р.
Мать
(Мартин) Елизабета
Около 1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1851
Отец:
Горн Христоф (Христиан)
Мать:
Елизабета
Смерть
1921
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