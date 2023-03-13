Самохина Василиса Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1895
Сын: Ковригинъ Самохинъ Федоръ
Отец ребёнка: Самохинъ Леонтій
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1897
Сын: Самохинъ Григорій
Отец ребёнка: Самохинъ Леонтій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохинъ Леонтій