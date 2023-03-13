Самохина Василиса Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Василиса Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Ковригинъ Самохинъ Федоръ

Отец ребёнка: Самохинъ Леонтій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Самохинъ Григорій

Отец ребёнка: Самохинъ Леонтій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохинъ Леонтій

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