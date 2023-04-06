Самохинъ Леонтій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Леонтій

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872

Отец: Самохинъ Владиміръ

Мать: Самохина Ковригина Евфимія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Ковригинъ Самохинъ Федоръ

Мать ребёнка: Самохина Василиса Карпова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Самохинъ Григорій

Мать ребёнка: Самохина Василиса Карпова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Василиса Карпова

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