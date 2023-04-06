Самохинъ Леонтій
Место рождения
Дата рождения22.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872
Отец: Самохинъ Владиміръ
Рождение ребёнка
04.03.1895
Сын: Ковригинъ Самохинъ Федоръ
Мать ребёнка: Самохина Василиса Карпова
Рождение ребёнка
14.11.1897
Сын: Самохинъ Григорій
Мать ребёнка: Самохина Василиса Карпова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно