Грек Андрей Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1896
Дата смерти12.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Грек Дмитрий Никифорович
Мать: Грек Марфа Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.10.1918
Жена: Агриппина Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Анна Фроловна
Похороны
12.11.1943
СССР Крысчкая АССР г.Керчь п.Аджимушкай западная сторона поселка справа от вх.в каменоломни 500 м от колодца.Братская могила
Смерть
12.11.1943
СССР Крымская ССР г.Керчь п.Аджимушкай убит в бою