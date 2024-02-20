СССР Крысчкая АССР г.Керчь п.Аджимушкай западная сторона поселка справа от вх.в каменоломни 500 м от колодца.Братская могила

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