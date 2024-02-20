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Грек Андрей Дмитриевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Грек Дмитрий Никифорович

Мать: Грек Марфа Матвеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.10.1918

Жена: Агриппина Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Агриппина Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Анна Фроловна

Похороны
12.11.1943
СССР Крысчкая АССР г.Керчь п.Аджимушкай западная сторона поселка справа от вх.в каменоломни 500 м от колодца.Братская могила
Смерть
12.11.1943
СССР Крымская ССР г.Керчь п.Аджимушкай убит в бою
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