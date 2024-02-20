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(Грек) Зоя Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

14.02.1920

Дата смерти

10.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1920

Отец: Грек Андрей Дмитриевич

Мать: Агриппина Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.08.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
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