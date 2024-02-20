Грек (Евкова) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек (Евкова) Марфа Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
16.10.1888

Муж: Грек Дмитрий Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.11.1888

Сын: Грек Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: Грек Дмитрий Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896

Сын: Грек Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Грек Дмитрий Никифорович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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