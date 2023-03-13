Анфимова Васса Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфимова Васса Кузьмина

Анфимова Васса Кузьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

1860 г.р.
1873 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Анфимовъ Семенъ

Отец ребёнка: Анфимовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кобелькова Прасковья

Отец ребёнка: Анфимовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфимовъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфимовъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфимовъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close