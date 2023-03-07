Анфимовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфимовъ Федоръ

Анфимовъ Федоръ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

Дети

1860 г.р.
1873 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Анфимовъ Иванъ

Мать: Анфимова Авдотья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Анфимовъ Семенъ

Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кобелькова Прасковья

Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анфимова Васса Кузьмина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close