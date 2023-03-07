Анфимовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Анфимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.02.1860
Сын: Анфимовъ Семенъ
Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кобелькова Прасковья
Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анфимова Васса Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анфимова Васса Кузьмина