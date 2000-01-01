Хорошавина (Головнина) Васса Петровна
Место рожденияз. Семиглазовское
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Семиглазовское
Бракосочетание
04.10.1864
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.05.1866 ст.
Дочь: Феодосия Даниловна
Отец ребёнка: Хорошавин Данил Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский