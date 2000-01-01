Хорошавина (Головнина) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Головнина) Васса Петровна

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Место рождения

з. Семиглазовское

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Семиглазовское
Бракосочетание
04.10.1864

Муж: Хорошавин Данил Поликарпович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.05.1866 ст.

Дочь: Феодосия Даниловна

Отец ребёнка: Хорошавин Данил Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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