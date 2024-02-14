Галеев Тауфик
Место рожденияг. Агрыз
Дата рождения1939
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1979
Рождение ребёнка
05.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галеева (Габдеева) Альфия
Смерть
2000
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно