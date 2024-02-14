Галеев Тауфик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Тауфик

Место рождения

г. Агрыз

Дата рождения

1939

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1979

Жена: Галеева (Габдеева) Альфия

Рождение ребёнка
05.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Габдеева) Альфия

Смерть
2000
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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