Поповъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Поповъ Михаилъ
Мать: Попова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Лебеткова Наталья?
Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Дарья Федорова
Смерть
До 1782