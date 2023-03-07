Поповъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповъ Андрей

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Поповъ Михаилъ

Мать: Попова Анна Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Лебеткова Наталья?

Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Попова Дарья Федорова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Дарья Федорова

Смерть
До 1782
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